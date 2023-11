Governo. A Chigi riunione comitato transizione digitale con Meloni

(DIRE) Roma, 9 Nov. – Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi la riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

All’incontro hanno partecipato il Vicepremier Antonio Tajani in video collegamento, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il Sottosegretario all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome Massimiliano Fedriga.

Presenti, inoltre, il Presidente dell’ANCI Antonio Decaro in videocollegamento e il Vice Presidente dell’UPI Angelo Caruso. Durante la riunione è stato rimarcato il lavoro del Governo nella strategia nazionale, nel continuo confronto tra istituzioni, imprese e università.

Nello specifico, i partecipanti hanno condiviso l’attenzione e il lavoro costante che l’Esecutivo sta portando avanti, nel suo complesso, per rispondere alle enormi sfide poste dall’Intelligenza artificiale la cui delega, per la definizione degli indirizzi strategici del Governo e delle attività di coordinamento, è affidata al Sottosegretario Alessio Butti. (Com/Red/ Dire) 19:34 09-11-23