Il Sindaco Cutrì ha presentato oggi la Giunta Comunale di Rosarno

Presentata oggi, Giovedì 9 Novembre, la nuova Giunta Comunale chiamata a guidare la città di Rosarno al fianco del Sindaco Pasquale Cutrì, eletto alle elezioni Amministrative dello scorso 22 e 23 ottobre.

Nel rispetto delle pari opportunità, nella Giunta Comunale composta da cinque Assessori sono inserite due donne oltre al Sindaco.

“Sono orgoglioso di presentare alla città di Rosarno una Giunta che è il risultato di una condivisione tra le forze politiche, rispettando il mandato ricevuto dagli elettori – dichiara il Sindaco Cutrì – Alle deleghe ho associato le persone tenendo conto delle personali competenze e degli interessi e inclinazioni. E questo è ciò che fa la differenza in un’azione amministrativa: non ci siamo “spartiti le poltrone”, ma le abbiamo assegnate sulla base delle rispettive capacità. A tutti i miei Assessori ho chiesto di lavorare con impegno e trasparenza al servizio di Rosarno e dei Rosarnesi, ricordando che collaborazione e fiducia sono gli elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo del bene comune. Auguro ai miei Assessori un buon lavoro e un brillante inizio di percorso: non c’è tempo da perdere, finito il tempo delle presentazioni è ora di mettersi al lavoro”.

Il Sindaco ha trattenuto a sé le deleghe le deleghe ai Servizi Finanziari ed al Servizio Tributi ed Entrate Patrimoniali.

La Giunta Comunale, con le relative deleghe di competenza, è così composta:

VICE SINDACO che è stata assegnata al dott. TEODORO DE MARIA, dott. in Scienze Politiche e già Assessore ai LAVORI PUBBLICI. Avrà la delega a:

Servizio Lavori Pubblici – Progettazione e Gestione Opere Strategiche – P.O.N. – P.I.S.U. – AGENDA URBANA – PNRR; Servizio Cimiteri; Servizio di Trasporto scolastico

Assessore D’AGOSTINO Giulia, AVVOCATO, con delega a:

Servizi Sociali con particolare riferimento a: Interventi per l’integrazione e il sostegno degli immigrati; Accertamento ricovero anziani in case di riposo; Assistenza domiciliare per anziani e disabili; Interventi per l’integrazione delle persone disabili; Tutela disabili mentali; Inserimento lavorativo ex-detenuti; Istruzione pratiche contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati; Erogazione contributi per spese sanitarie; Interventi per l’ aggregazione e l’inclusione sociale degli anziani; Pianificazione ed organizzazione azioni di territorio; elaborazione percorsi di intervento rispondenti agli interessi e ai bisogni della comunità; Promozione azioni positive per contrastare il disagio sociale e prevenire l’emarginazione; Progettazione finalizzata all’attribuzione di fondi specifici, relazioni e rendicontazione; Rapporti con Enti, istituzioni e settore no profit; Attuazione riforma del sistema di autorizzazione e controllo dei servizi erogati dalle strutture residenziali e semiresidenziali (case di riposo, case protette per anziani non autosufficienti, centri diurni per disabili , centri diurni per minori); Interventi di sostegno economico ordinari e straordinari; misure di sostegno al reddito (L. 328/2000); Iniziative per le pari opportunità e per le politiche di genere; Fondi europei, nazionali, regionali, comunali: bando istruttoria istanze e liquidazione contributi in materia di politiche abitative; Predisposizione di progetti e istruttoria domande di partecipazione e finanziamenti); Ufficio di Piano e Attività sociale per Centri di Accoglienza per Immigrati; Servizio Contenzioso

Assessore ROSSI Marica, dottoressa in PSICOLOGIA, con delega a:

Servizi Sociali con particolare riferimento a Osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse del territorio; analisi ed elaborazione relazioni o rapporti sociali; Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; Assistenza e sostegno socio-psicologico per disabili, minori, anziani, famiglie multiproblematiche, categorie deboli; Accoglienza minori in strutture residenziali o semiresidenziali; Organizzazione e vigilanza servizi esterni: assistenza specialistica agli alunni disabili, aiuto alla persona per i portatori di handicap grave, donne in difficoltà sociale utilizzate in attività solidaristiche; Accertamento casi di disagio scolastico e di evasione scolastica; verifiche sui casi di abbandono della scuola; Affidamento ai Servizi Sociali di minori a rischio; Servizio di affido etero-familiare ed intra- familiare; Integrazione sociale minori svantaggiati; Erogazione rette agli istituti socio-assistenziali; Sostegno alle funzioni genitoriali e familiari; Gestione fondo per le politiche giovanili; redazione progetti, gestione servizi, erogazione contributi a associazionismo giovanile e oratori; Gestione centro anti violenza); Accoglienza per Immigrati (tutela minori: prese in carico, gestione dei minori in affido al servizio sociale; assegno di maternità); Servizi Scolastici; Servizio Protezione Civile

Assessore LAVORATO Arturo, ASSICURATORE, con delega a:

Servizi di Polizia Locale (Vigilanza, Viabilità, Segnaletica stradale, Commercio, Polizia Mortuaria e cimiteriale, Affissioni); Sportello Unico Attività Produttive; Servizio Manutenzione – Verde pubblico – Illuminazione Pubblica – Servizio Acquedotto Comunale e Rete Idrica; Servizio Monitoraggio Spesa (utenze telefonia, acqua, luce, gas); Servizio Informatico Comunale

Servizio Patrimonio (Gestione e manutenzione impianti ad energia rinnovabile su edifici comunali, Gestione impianti tecnici e tecnologici su edifici comunali o utilizzati da comune – automazione cancelli – impianti di climatizzazione);

Assessore PRONESTI’ Antonino, IMPIEGATO, con delega a:

Servizio Personale ; Servizio Ambiente; Servizio Spettacoli

comunicato stampa