Panama: uomo uccide due attivisti

Virale il video in cui un uomo scende dalla propria macchina bloccata dal traffico, in cui prende la pistola e spara. Le vittime erano due ambientalisti che assieme ad altri loro colleghi avevano fermato le automobili per le strade nel settore Chame a ovest di Panama City a Panama. Il terribile gesto è stato ripreso dalle telecamere, dalle immagini si può vedere un uomo dal viso irritato che si avvicina a due attivisti e comincia ad agitare il dito, e subito dopo estrae l’arma e apre il fuoco. I corpi inermi erano vicini ai piedi del loro carnefice. La scena si conclude col soggetto che viene ammanettato e portato in un veicolo della polizia, dopo un po’ le forze le ordine condividono la foto dell’uomo ammanettato a un tubo.

I morti (come sottolinea il giornale) sono un insegnante e il marito di un’altra docente, il primo è morto sul posto, il secondo era stato portato in ospedale per le ferite riportate ma non ce l’ha fatta. Secondo l’agenzia di stampa “Newsroom Panama”, l’anziano killer ha 77 anni, un avvocato e professore con doppia cittadinanza negli Stati Uniti e a Panama.

I Manifestanti si erano riuniti sull’autostrada I Manifestanti si erano riuniti sull’autostrada per sostenere la proteste che vanno avanti da tre settimane contro un grosso contratto minerario che consente alla First Quantum Minerals. I blocchi stradali hanno provocato molti disagi ai cittadini della zona. Alcune aziende hanno perso 80 milioni di dollari. Gli studenti sono dovuti rimanere a casa, dopo che gli istituti scolastici erano stati chiusi a livello internazionale.

Il presidente di Panama Laurentino Cortizo, ha voluto inviare le proprie condoglianze alle famiglie dei manifestanti morti, sottolineando che un crimine del genere “non ha posto” nella società solidale della sua nazione.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere, una settimana fa un dimostrante è stato ucciso da uno straniero che tentava di superare il blocco stradale, secondo quanto hanno riferito i media panamensi (fonte: ansa.it).

