Roma. Rimosse scritte antisemite apparse nel centro della città

(DIRE) Roma, 9 Nov. – “L’Ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale sta rimuovendo le scritte vandaliche antisemite comparse stamattina in alcune strade e piazze della zona del Portico d’Ottavia e a Trastevere.

In particolare in piazza delle Cinque Scole, via e piazza di Monte Savello, a ponte Sisto, ponte Cestio, vicolo di Santa Rufina. L’intervento proseguirà anche nella giornata di domani”.

E’ quanto si legge in una nota del Campidoglio. “Inaccettabili le scritte nazifasciste apparse in alcuni muri della nostra città – ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Un atto ignobile che condanniamo, che sfregia la memoria e offende tutta Roma.

Si sta procedendo all’immediata rimozione. Non lasciamo spazio all’odio antisemita e a qualsiasi forma di intolleranza”. (Red/ Dire) 17:12 09-11-23