Soccorsa una persona a Castelraimondo (Mc)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata del 9 Novembre in località Torre del Parco a Castelraimondo per soccorrere un operaio caduto in un pozzo profondo circa 20 metri.

La squadra sul posto, con il supporto del personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, ha raggiunto, stabilizzato e recuperato l’operaio affidandolo al personale del 118 per il successivo trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89071