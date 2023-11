Spazio. Volo ipersonico, Parmitano: Italia protagonista

(DIRE) Roma, 9 Nov. – La capacità ipersonica è un settore di frontiera in cui “l’italia è già per molti versi protagonista”. Parola di Luca Parmitano, astronauta italiano del Corpo ESA e pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare. AstroLuca è intervenuto sul tema in collegamento da Houston con il convegno dedicato al volo ipersonico, organizzato a Pozzuoli per le celebrazioni dei cento anni dell’Aeronautica Militare.

“È un protagonismo senza fanfara- sottolinea Parmitano- Tutte le volte in cui mi relaziono con colleghi di ESA, ma anche di NASA e di altre agenzie spaziali presenti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), mi rendo conto che c’è un’attenzione particolare a quello che succede in Europa e a quali sono le intenzioni dell’Italia. In particolare per il volo umano, per l’esplorazione.

L’italia- ricorda AstroLuca- ha un passato di esplorazione che ci fa onore. Per quanto riguarda il volo ipersonico, abbiamo delle strutture veramente uniche in Italia, che dovrebbero darci la possibilità di essere protagonisti, in maniera non sguaiata ma in maniera elegante: significa essere pronti a offrire le nostre risorse umane e tecnologiche”.

E cita l’esempio del CIRA, Centro italiano ricerche aerospaziali, con sede a Capua. “Il CIRA ha un piccolo gioiello”, spiega l’astronauta, “una camera per lo studio del rientro ipersonico che è un gioiello di tecnologia che la NASA ci invidia e che possiamo utilizzare per degli studi”.

Per essere ancora protagonisti “abbiamo le capacità, dobbiamo insistere sulla volontà: per una presenza forte nello Spazio è indispensabile investire adesso per potenziare e permettere al personale, non solo della forza armata ma anche in ambito civile, di poter eccellere nel campo della ricerca, della sperimentazione, della produzione per futuri velivoli ipersonici, transonici e spaziali”. “Io – conclude Parmitano, rispondendo a delle domande della stampa – sarei pronto a sperimentare un sistema italiano”. (Red/ Dire) 19:14 09-11-23