Gaiba (Ro). Coppia in manette per furto in abitazione

Comando Provinciale di Rovigo – Gaiba (Ro), 10/11/2023 15:08

I Carabinieri della Stazione di Ficarolo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castelmassa, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, predisposti dalla locale Compagnia Carabinieri, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 32enne e una 49enne, entrambi con precedenti, italiani e residenti nel ferrarese, “ritenuti responsabile in ipotesi accusatoria” di furto in un’abitazione di Gaiba. La vicenda trae origine dalla segnalazione al 112, fatta da un vicino che aveva avvertito dei rumori sospetti all’interno dell’abitazione limitrofa, in cui sapeva non essere presente il proprietario.

I Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto e ritenendo che gli autori potessero essere ancora dentro, rintracciavano telefonicamente il proprietario dell’immobile, al momento fuori provincia, e procedevano ad un accurata ispezione dell’appartamento accedendo dalla porta posteriore, da cui erano verosimilmente entrati gli autori. All’interno dell’abitazione – dove con le dovute cautele i militari effettuavano un accurato controllo di tutti i locali e dove constatavano che i mobili avevano tutti i cassetti aperti e rovistati – rintracciavano, accovacciati in un angolo della soffitta, le due persone sopra indicate che venivano identificate e perquisite.

Nel corso della perquisizione, addosso all’uomo, occultato nella tasca dei pantaloni, rinvenivano un astuccio contenente un orologio da tavolo, d’epoca e del valore di euro 500,00, successivamente riconosciuto e restituito al proprietario dell’abitazione, poi sopraggiunto.

Al termine delle attività la coppia veniva arrestata per “concorso in furto in abitazione”, trattenuta presso le camere di sicurezza del comando Compagnia di Castelmassa e posta a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ne richiedeva la convalida con il giudizio direttissimo. “Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari”.

comunicato stampa – stampa: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/coppia-in-manette-per-furto-in-abitazione