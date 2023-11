Lega. Nominati commissari provinciale a Catania, Messina, e Trapani

Tardino: “prosegue la costruzione del partito in sicilia”

(DIRE) Palermo, 10 nov. – Nominati tre commissari provinciali della Lega in Sicilia. Si tratta di Valeria Sudano per Catania, Nino Germanà per Messina ed Eleonora Lo Curto per Trapani. le nomine sono state fatte dall’europarlamentare e commissaria del Carroccio in Sicilia Annalisa Tardino. “Di concerto con il nostro leader Matteo Salvini, i deputati e i nostri dirigenti, ho inteso affidare questo incarico a esponenti di spicco del nostro movimento, legati al territorio, ma soprattutto scelte di equilibrio per individuare persone che abbiano la capacità di unire e far crescere il partito, in vista anche delle future sfide elettorali”, dice Tardino.

Definite anche le relative squadre provinciali, con i responsabili per gli enti locali, del tesseramento e quelli organizzativi. Nello specifico: per la provincia di Catania sono nominati, rispettivamente, Chiara Emanuele, Nino Mobilia e Angelo Giusti; per la provincia di Messina, gli Enti locali vanno a Marzia Mancuso, il Tesseramento ad Antonio Impollonia e Salvatore Tremarchi sarà il responsabile organizzativo; completano la squadra a Trapani, Federico Tremarco, Adelaide Terranova e Salvatore Carrara. Fabio Cantarella, componente della segreteria politica nazionale, coordinerà i lavori tematici, da responsabile regionale dei dipartimenti.