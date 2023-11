Sanità. Agenas: solo da 6 regioni su 21 ricevuti dati totali su prestazioni

Presentato oggi al ministero ‘monitoraggio ex-ante’ su tempi attesa

(DIRE) Roma, 10 Nov. – “Tutte le Regioni sono state invitate a partecipare alla sperimentazione. Hanno inviato attualmente i dati 13 Regioni su 21. In particolare, 6 (Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Marche, PA di Trento, Piemonte, Toscana) hanno inviato i dati totali a livello regionale, mentre Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Umbria e Veneto hanno trasmesso dati parziali riferiti a una o più ASL”.

A farlo sapere l’Agenas, relativamente al ‘Monitoraggio ex-ante dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali – anno 2023’, una sperimentazione di raccolta dati, avviata con la Fondazione The Bridge, da parte delle Regioni/PA, sulle prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale in modalità ex ante. Obiettivo generale del progetto pilota, presentato oggi al ministero della Salute, quello di far luce sulle liste di attesa rendendo disponibili dati omogenei e standardizzati a livello regionale.