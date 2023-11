All’ateneo foro italico di Roma convegno su rischio cardiovascolare

Oggi alle 15:30

Roma, 10 Nov. – Si svolge oggi alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare “Giulio Marinozzi” dell’Ateneo Foro Italico, il Convegno “Sport e rischio cardiovascolare: strategie per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e della morte improvvisa nell’atleta” organizzato dall’Università romana in collaborazione con la Fondazione Universitaria Foro Italico ed il Policlinico Casilino. Patrocinato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), il Convegno affronterà tematiche relative alla cardiologia dello sport la cui conoscenza, sempre in continua evoluzione, può contribuire a sviluppare strategie preventive utili al miglioramento e alla tutela della salute fisica e mentale degli sportivi professionisti ed amatoriali.

Dopo il saluto da parte del Coordinatore del Corso Prof. Fabio Pigozzi e delle Autorità intervenute, i lavori, moderati dal Rettore Prof. Attilio Parisi e dal Prof. Alessandro Biffi, CEO di Med-Ex Medicine & Exercise Partner Ferrari, proseguiranno con gli interventi del Prof.

Leonardo Calò, Coordinatore del Corso e Direttore del Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale Policlinico Casilino, del Prof. Fiorenzo Gaita dell’Università di Torino e dello stesso Prof. Fabio Pigozzi. In occasione del Convegno verrà presentata la Seconda Edizione del Master Universitario di II livello in Cardiologia dello Sport