Tirrenica, Potenti (Lega): A sinistra dà fastidio accelerazione Salvini, loro nostalgici dell’immobilismo

“Sulla Tirrenica la sinistra toscana, dopo aver perso la faccia per gli anni di immobilismo, ora perde pure i nervi. La nota degli esponenti regionali del Pd è paradossale perché fa polemica dovendo, però, ammettere che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato il via libera al progetto definitivo e non esecutivo del lotto 6A. Questa notizia su cui il comunicato dei rappresentanti dem hanno preferito sorvolare, in realtà è determinante perché il processo di validazione del lotto da Tarquinia a Pescia Romana rende evidente l’accelerazione impressa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da quando alla sua guida c’è Matteo Salvini.

Forse nostalgica dei decenni di paralisi che hanno ritardato i lavori di un’infrastruttura fondamentale per il territorio e non solo, la sinistra locale dovrebbe farsene una ragione: con Salvini Ministro la stagione delle grandi opere non sarà più rinviata e la Tirrenica si farà”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della 8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.

