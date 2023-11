Australia. Shock in spiaggia: brutale attacco di squalo

Una giornata idilliaca sulla spiaggia di Port Noarlunga, nel sud dell’Australia, ha preso una svolta drammatica per una donna di 32 anni quando è rimasta vittima di un brutale attacco di squalo. Questo incidente è il quarto attacco di squali nelle acque dell’Australia Meridionale quest’anno, evidenziando una tendenza preoccupante. La donna, la cui identità non è stata ancora rivelata, si stava godendo la giornata in acqua con un amico quando è accaduto l’impensabile.

Uno squalo è emerso dalle profondità e ha ferito gravemente la donna alla testa. Secondo i resoconti dei testimoni oculari, il predatore le ha persino attaccato il viso. La scena è stata così scioccante che Tom Bearne, un uomo del posto, ha detto ai media locali: “È stato davvero orribile. Non ho mai visto niente di simile qui in tutta la mia vita”. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno prestato i primi soccorsi prima di trasportare il ferito al vicino ospedale.

La spiaggia in quel momento era molto trafficata e molte famiglie con bambini hanno assistito al drammatico incidente. La ricerca dello squalo aggressivo finora non ha avuto successo e la specie dello squalo rimane poco chiara. Nonostante gli intensi sforzi da parte dei servizi di emergenza, non è stato possibile localizzare l’animale.

Quest’anno, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli squali hanno già colpito quattro volte nell’Australia meridionale. Due delle vittime non sono mai state ritrovate, mentre una donna di 64 anni è sopravvissuta ad un attacco con gravi ferite alla gamba.

c.s. – Sportello dei Diritti