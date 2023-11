Anniversario strage di Nassiriya. Commozione e Riconoscenza per italiani uccisi

Oggi il 20° Anniversario della strage di Nassiriya, in cui persero la vita 19 italiani, inviati in Iraq per una missione di pace internazionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che: “Il sentimento del lutto ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai feriti e caduti nelle missioni svolte dall’Italia in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli“.

Un attestato di riconoscenza in questo giorno di commozione non è mancato anche dalle altre alte cariche dello Stato italiano. Ed infatti, la vile strage di Nassiriya ad opera di terroristi che lanciarono un’autobomba contro la base italiana, è sempre vivo oggi come negli anni scorsi anche nelle parole scritte del Premier Giorgia Meloni, che sul suo account ufficiale di X: “20 anni ci separano dalla terribile strage di Nassiriya.

20 Anni da quel vile e brutale attentato in cui morirono 19 italiani. In questa Giornata, dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, l’Italia onora e ricorda tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la pace e la sicurezza della nostra Nazione e del mondo.

A loro, e a quanti ogni giorno sono impegnati nelle aree più travagliate, va la nostra profonda riconoscenza“.

Anche il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani non ha fatto mancare il suo commento alla commemorazione: “A 20 anni dalla strage di Nassiriya ricordiamo tutte le vittime militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Ancora oggi, nel loro ricordo, donne e uomini coraggiosi rappresentano l’Italia nelle aree di crisi. Sempre per la pace, la libertà e la democrazia. Grazie“.

Non poteva mancare anche il leader della Lega e Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che ha così commentato: “Oggi, nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il nostro pensiero commosso va ai 19 italiani morti vent’anni fa nella strage di Nassiriya in Iraq, il più grave attentato terroristico subito dalle nostre Forze Armate. Onore a loro e a tutti coloro che hanno dato la vita e la rischiano quotidianamente per difendere l’Italia“.

Dichiarazioni sono arrivate da quasi tutti i parlamentai dell’emiciclo in un giorno in cui si ricordano con emozione e orgoglio i caduti militari e civili della Repubblica Italiana.

Fabrizio Pace