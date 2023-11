Nassiriya. Cirielli: servitori ed eroi dello Stato

(DIRE) Roma, 12 Nov. – “Servitori ed Eroi dello Stato il cui ricordo resterà indelebile nella memoria collettiva perché hanno combattuto per la libertà dei popoli in ossequio ai valori originari della Carta delle Nazioni Unite”. Lo dichiara il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in occasione del ventennale della strage di Nassiriya.

“Si rinnova l’obbligo morale ed etico della memoria di tutti i caduti di pace e della lotta al terrorismo islamico internazionale che hanno sacrificato la propria vita per la sicurezza della Patria nell’assolvimento delle loro missioni nei vari teatri in cui il nostro Paese è stato chiamato a operare per difendere la stabilità, la pace nel mondo e la legalità internazionale.

In questo senso, l’Italia sarà sempre in prima linea contro le dittature e contro coloro che pensano di poter regolare i rapporti tra gli Stati con la forza e la violenza”, ha aggiunto il Vice Ministro. “La strage di Nassiriya è ancora viva e fa male.

E non è mai superfluo indirizzare un pensiero commosso a tutti i familiari dei caduti e un sentimento di profonda riconoscenza a tutte le donne e gli uomini con le stellette che, in questo momento, compiono il loro dovere in Italia e all’estero in difesa del bene comune”, ha concluso Cirielli. (Red/ Dire) 16:35 12-11-23