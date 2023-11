Reggio Calabria, revocata ordinanza di non potabilità in via Gebbione

Il Consigliere Cuzzocrea: ” Parametri conformi ai valori previsti dalla normativa”

Il Consigliere comunale Giuseppe Cuzzocrea esprime piena soddisfazione per il ripristino delle condizioni di potabilità dell’acqua in via Gebbione. L’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua prelevati da personale Asp/Sian lo scorso 25 ottobre hanno infatti dato esito positivo, risultando conformi ai valori previsti dalla normativa. La circostanza ha quindi autorizzato la revoca dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua.

“Con l’intento di informare la cittadinanza residente nella via – ha affermato Cuzzocrea – intendo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i tecnici impegnati nel procedimento, alla società Castore, ai geometri Paolo Polimeni e Pietro Barillà, e al Consigliere delegato al servizio idrico Franco Barreca, che hanno consentito il ripristino delle condizioni di potabilità a seguito dell’esito positivo del controllo effettuato”.

