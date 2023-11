Alluvione. Sale conta danni in Toscana, ora supera i due miliardi

(DIRE) Campi Bisenzio (Firenze), 13 Nov. – “Ho fatto presente che i nostri sindaci stanno conteggiando i danni. Allo stato attuale se sommo le cifre di 35 comuni maggiormente coinvolti si va su una cifra che va oltre i due miliardi. Il ministro ha parlato di assicurazioni, può darsi che questa sia la prospettiva per il futuro ma ora ci dobbiamo preoccupare dei nostri imprenditori, delle nostre famiglie e dobbiamo dargli questa risposta”. È quanto afferma il governatore della Toscana e commissario all’emergenza alluvione, Eugenio Giani, al termine di un incontro istituzionale in Comune alla presenza del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci.

“È fondamentale integrare le risorse che sono state finora messe a disposizione- prosegue Giani- per poter ancora completare i lavori di somma urgenza, mettere in sicurezza il reticolato idrico minore e poi abbiamo bisogno che si traduca l’ordinanza anche in legge per poter sospendere i contributi previdenziali, i pagamenti, le imposte perché chi è stato danneggiato possa vivere con uno spirito di supporto la prospettiva di ricostruzione”. (Red/ Dire) 14:52 13-11-23