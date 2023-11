Da oggi possibilità di richiedere il Bonus part-time 550€

In più l’INPS chiede che alla data di presentazione della domanda per il Bonus part-time 550 €, non si debba essere titolari di:

Il Bonus part-time 550 € può essere erogato una sola volta a ciascun avente diritto, per richiederlo seguire le istruzioni diffuse dall’INPS in un messaggio diffuso dall’Istituto il 10 Novembre dal titolo: Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Le domande per l’accesso alle indennità saranno disponibili accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (sul portale dell’INPS), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con la propria identità digitale, sarà necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:

“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;

“Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna.

Federica Romeo