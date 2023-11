Dissesto idrogeologico. Musumeci: in Italia manca attenzione a prevenzione

“Non è stata priorità, speriamo di cambiare rotta un pò tutti”

(DIRE) Campi Bisenzio (Firenze), 13 Nov. – “Non parlo di colpe, ma di mancata attenzione alla prevenzione. Parlo dell’Italia, serve una maggiore attenzione alla prevenzione sia a quella non strutturale, che significa andare a parlare dei ragazzi delle scuole, che a quella strutturale ovvero aprire un fiume che è stato tombato, consolidare un argine, completare i lavori di una vasca di contenimento su un’asta fluviale.

Sono esempi che dimostrano come in tutta Italia, non solo in Toscana, la prevenzione non è stata una priorità. Speriamo adesso di cambiare rotta un po’ tutti”. È quanto dice il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, al termine di un incontro istituzionale in municipio sull’alluvione del 2 novembre. (Red/ Dire) 14:19 13-11-23