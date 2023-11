Migranti. Tajani: digitalizzazione visti è contro trafficanti

(DIRE) Bruxelles, 13 Nov. – “La scelta normativa presa oggi metterà in difficoltà i trafficanti di visti”: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente al consiglio degli Affari esteri a Bruxelles dove sono stati approvati i nuovi regolamenti sulla digitalizzazione dei visti e degli ingressi. Le regole, applicabili in Europa e dunque anche nel nostro Paese, mirano ad assolvere vari obiettivi, tra cui l’aumento di sicurezza, lo snellimento della burocrazia e l’agevolazione delle richieste da parte di cittadini di Paesi terzi.

L’Italia ha assunto una posizione di rilievo in merito, tale da poter essere considerata di riferimento per gli altri membri dell’Ue, secondo Tajani, che ha aggiunto: “Abbiamo recentemente avviato anche una serie di ispezioni nelle sedi diplomatiche italiane in Asia e Africa e richiamato due funzionari in Italia”. (Red/Dire) 15:44 13-11-23