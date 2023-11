Padova: controlli antidroga. Un arresto e una denuncia a piede libero, sequestrati oltre 3 kg di stupefacenti

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale hanno pianificato una serie di controlli a Padova e lungo le principali arterie stradali d’accesso alla città, al fine di intercettare eventuali corrieri di sostanze stupefacenti destinati a rifornire il capoluogo.

Le operazioni, condotte dai finanzieri del Gruppo, hanno permesso di trarre in arresto un corriere che trasportava 3 chili di eroina e denunciare un uomo trovato in possesso di 17 grammi di stupefacente e un bilancino.

Nel primo caso, all’uscita dal casello di Padova Ovest veniva individuata e fermata un’autovettura ritenuta sospetta, al fine di sottoporre a controllo il conducente. Dopo una meticolosa ispezione dell’abitacolo, veniva scoperta la presenza di un doppiofondo nel vano bagagliaio, ricavato all’interno della carrozzeria, contenente eroina suddivisa in sei panetti.

Nel corso di un altro intervento eseguito in città, veniva notata un’autovettura che, alla vista delle pattuglie, aveva tentato repentinamente di cambiare direzione di marcia. All’esito delle operazioni, condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile, il conducente veniva trovato in possesso di 17 grammi circa tra hashish e marijuana.

Fermo restando che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza in relazione alle vicende sopra descritte sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, il primo individuo è stato tratto in arresto e segnalato all’Autorità giudiziaria, mentre l’altro soggetto fermato è stato denunciato a piede libero.

Nelle ultime due settimane, caratterizzate da importanti eventi e giornate di festività, oltre ai citati casi più rilevanti, sono state più di 100 le persone controllate, 19 delle quali segnalate alle competenti Prefetture per la detenzione di sostanza stupefacente di modica quantità per uso personale, consentendo il sequestro di ulteriori 37 grammi di narcotici di vario tipo.

L’intervento condotto dai Finanzieri di Padova rientra nel novero delle ordinarie attività di controllo del territorio, soprattutto nei principali punti strategici della città e della provincia, e testimonia il continuo impegno del Corpo a tutela della legalità.