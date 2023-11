Texas: morto un bambino dopo una sparatoria

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta siamo nello stato del Texas. La vittima è solo un bambino, mentre un altro è rimasto ferito insieme ad altre persone.

La notizia è stata resa pubblica dalla polizia, che è intervenuta sul luogo del delitto. L’episodio brutale è avvenuto in mercatino dell pulci di Cole nella zona di Pearland. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo una segnalazione.

Secondo l’agente Chad Rogers, la sparatoria è avvenuta per via di un litigio tra due persone, ma i loro diverbi sono state sostituiti dalle armi che avevano con loro. I due hanno cominciato a spararsi all’interno del mercato dopo la lite. Uno dei sospettati è ancora a piede libero, non si sa niente sull’altro, la polizia non ha voluto fornire informazioni (fonte: rainews.it).

AO