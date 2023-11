Al via il progetto “Internazionalizzazione ed Eccellenze: Valorizzazione dei Prodotti Calabresi sul Mercato Estero” il 15 Novembre al Senato

Replica il 17 Novembre a Reggio Calabria

L’incontro di presentazione del progetto “Internazionalizzazione ed Eccellenze: Valorizzazione dei Prodotti Calabresi sul Mercato Estero”, in programma a Roma, nella Sala Nassiriya del Senato, il prossimo 15 novembre, ha già registrato un’adesione eccezionale, con l’esaurimento di tutti i posti disponibili.

Promosso su iniziativa della senatrice della Lega Tilde Minasi e incentrato sul progetto ideato dall’imprenditore calabrese che vive a New York ed esperto in Internazionalizzazione Alessandro Crocco, l’evento ha suscitato un forte interesse. Il progetto si propone infatti di promuovere l’internazionalizzazione dei prodotti calabresi e l’autenticità del ‘Made in Calabria’, attraverso una serie di interventi mirati, rivolti alle imprese del territorio, nella cui valorizzazione la regione, con la sua ricca cultura, tradizioni e sapori distintivi, riveste un ruolo centrale.

E’ per questo che, con soddisfazione, si annuncia un secondo appuntamento, ancora una volta promosso dalla Senatrice reggina Tilde Minasi, che si terrà venerdì 17 novembre a Reggio Calabria, presso la sala Federica Monteleone del Consiglio regionale. Questa replica dell’evento sarà un’opportunità anche per chi non ha potuto partecipare al primo incontro al Senato, offrendo l’occasione di approfondire gli aspetti chiave del progetto.

“In un momento cruciale della nostra storia, è fondamentale rivedere il nostro approccio nei confronti della Calabria e delle comunità calabresi sparse nel mondo”, sottolinea Alessandro Crocco, originario di Acri. “Questo progetto pone l’accento sulla collaborazione attiva tra le comunità calabresi all’estero e la regione – aggiunge anche come consultore della ‘Consulta dei Calabresi all’estero’ e ambasciatore di ‘Terra dei Padri’ – una sinergia che è fondamentale per il progresso e la crescita. Vogliamo mettere in risalto l’incredibile potenziale dei calabresi all’estero come ambasciatori del nostro patrimonio”.

Tra i partecipanti all’evento del 17 novembre figurano illustri esponenti quali il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, Alberto Statti, Presidente di Confagricoltura Calabria, il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate, e il Presidente Giovani Imprenditori Reggio Calabria e Vice Presidente Sez. Agroalimentare Confindustria Reggio Calabria, Salvo Prestino.

Gli interventi, anticipati dalla relazione di Alessandro Crocco, coinvolgeranno il Presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, e il Consigliere Regionale Pietro Molinaro, membro della Sesta Commissione del Consiglio Regionale della Calabria.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose realtà imprenditoriali, comprese piccole e medie aziende del settore food & beverage.

Le conclusioni dell’incontro, moderato dalla giornalista Fabrizia Arcuri, saranno affidate alla Senatrice Tilde Minasi.