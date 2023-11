Corte dei Conti, Gallo: “Certificata l’inversione di tendenza: la Calabria cambia”

“La Corte dei Conti certifica, inequivocabilmente, la positiva inversione di tendenza che la Calabria sta conoscendo con il governo Occhiuto”. Lo dice l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, commentando la relazione del Procuratore della Corte dei Conti per la parifica del rendiconto 2022 della Regione Calabria. “Pure a fronte di criticità che ancora permangono – sottolinea Gallo – viene dato atto, ed è forse la prima volta, di elementi positivi non più isolati e sporadici, ma ormai sistemici e tali da lasciar presumere che si sia davanti ad un cambio di rotta che lascia ben sperare, soprattutto per l’avvenire”.

Aggiunge Gallo: “Non era scontato ne’ facile, considerando le tante gravi ed ataviche emergenze eredità. Ora, finalmente, si assiste ad un mutamento di scenario: l’azione del governo regionale ha rotto antiche incrostazioni schiudendo la via a percorsi nuovi che la Corte dei Conti rimarca. È la strada giusta, che percorreremo senza esitazioni”.

Comunicato Stampa