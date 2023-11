Forlì. Furti, rapine ed aggressione. Arrestato dalla Polizia

Aggressioni, inseguimenti, risse, furti e rapina, condannato a sette anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di ordine di carcerazione.

L’uomo, un trentenne forlivese, era stato condannato con ben cinque sentenze di condanna per gravi episodi di cronaca che avevano segnato la città tra il 2021 e il 2022. L’uomo, infatti, dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile e dalle Volanti, era uno dei principali riferimenti della microcriminalità cittadina e della provincia, persona violenta e pericolosa.

Decine sono stati gli interventi per aggressioni, minacce e violenze a personale delle forze di polizia in occasione dei controlli, come anche episodi di furto a danno degli esercizi commerciali. Sul suo conto anche aggressioni a donne con cui aveva intrattenuto relazioni sentimentali.

Tra gli episodi che hanno creato allarme, si ricorda che in un’occasione venne arrestato dalla Volanti al termine di un inseguimento per le vie della città. L’uomo, infatti, sprovvisto di patente, alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato è fuggito, sfrecciando ad oltre 150 km/h per le vie del centro cittadino con manovre azzardate e che hanno messo a repentaglio l’incolumità dei passanti ed altri conducenti. Una volta bloccato è stato arrestato; è emerso che nella circostanza aveva assunto bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Sul suo conto anche la partecipazione a risse all’esterno dei locali del centro cittadino, nonché anche “truffe on line” commesse a danno di cittadini residenti sul territorio nazionale.

In relazione a tutte le condanne, il Questore aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione – la misura della “sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Forlì” , a causa “dell’incapacità di rispettare le leggi e le regole della civile convivenza, e di contenere gli impulsi emotivi”..

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Forl%C3%ACCesena/articolo/10326553655a3a953387835619