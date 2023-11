Giappone. Incerto il vertice con il Presidente Xi Jinping

(DIRE) Tokyo, 14 nov. – Come confermato dall’Ufficio di gabinetto del primo ministro giapponese, resta ancora non confermato il vertice tra il premier Fumio Kishida e il presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana a margine del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico a San Francisco, negli Stati Uniti. Qualora confermato, si tratterebbe del primo incontro tra i due leader asiatici da oltre un anno.

Secondo quanto riportato da Takeo Akiba, a capo del Segretariato generale per la sicurezza nazionale, che in settimana si recherà in Cina per preparare il terreno all’incontro di San Francisco, all’ordine del giorno dell’atteso bilaterale ci sarà la questione relativa alla sicurezza delle acque trattate rilasciate in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, operazione che ha scatenato le proteste di Pechino, che ha anche deciso di bloccare l’import di prodotti ittici giapponesi, gettando in piena crisi l’intero comparto. (Red/ Dire) 11:58 14-11-23