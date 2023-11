Inaugurato a Reggio Calabria, il Salone dello Studente, promosso da Campus Editori, dal 14 al 15 novembre

Kermesse in svolgimento tra Palazzo Alvaro, Palazzo San Giorgio e Piazza Italia. All’apertura è intervenuta l’assessora comunale Angela Martino: “Occorre saper cogliere le opportunità dell’alta formazione”

“Il vostro tempo è adesso, occorre saper cogliere le opportunità che vi vengono offerte nel corso della vita, e in questa occasione la conoscenza, legata ai percorsi formativi universitari vi consente di poter migliorare e potenziare le vostre conoscenze, garantendovi maggiori chance per l’ingresso nel mondo del lavoro, che è sempre più competitivo e qualificante”. Così l’assessora comunale di Reggio Calabria, Angela Martino, delegata all’Università, è intervenuta all’inaugurazione del Salone dello Studente, promosso da Campus Editori, e in fase di svolgimento tra Palazzo Alvaro, Palazzo San Giorgio e Piazza Italia.

“Il tempo di ciascuno di noi è sempre più opportuno sfruttarlo al meglio – ha aggiunto Martino – con un percorso di studio e istruzione, ma anche di formazione lavorativa per chi non intenderà proseguire gli studi. Così facendo si riuscirà a fare emergere il meglio della propria personalità. Ritengo che questa – ha concluso – sia la strada più opportuna”.

Al Salone dello Studente si può accedere gratuitamente, ed è rivolto a studenti, genitori, docenti, operatori del settore e accompagnatori di gruppi classe. Gli espositori sono 20, tra cui università, istituti di formazione e accademie, Camera di commercio e Confindustria giovani.

Comunicato Stampa