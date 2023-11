La senatrice della Lega Tilde Minasi in visita alla Rai Calabria

“Dal mio partito in vigilanza Rai forte impegno sul potenziamento dell’informazione regionale”

«Lunedì mattina sono stata in visita alla sede Rai di Cosenza, ho voluto porgere i miei auguri di buon lavoro al nuovo caporedattore della TgR Calabria, Riccardo Giacoia, e soprattutto testimoniare l’impegno del mio partito sul potenziamento dell’informazione regionale».

Inizia così una nota della Senatrice della Lega, Tilde Minasi, con la quale riferisce del suo tour negli studi e negli uffici di Rai Calabria.

«L’informazione ha un’importanza fondamentale per i territori. Consente ai cittadini di sapere cosa sta accadendo attorno a loro e di operare un controllo sociale, oltre che di formarsi una coscienza civica. In aree difficili come la nostra Regione, poi, è ancora più pregnante, soprattutto nei casi di cronaca nera, purtroppo ancora troppo frequenti, ma anche quando si tratti di raccontare belle storie, per stimolare l’orgoglio di appartenere a questa terra.

In Commissione di Vigilanza Rai, con l’approvazione del nuovo contratto di servizio, abbiamo dunque puntato proprio sul rafforzamento della presenza e del legame della Tv di Stato con i territori, attraverso il potenziamento delle sedi regionali.

Ringrazio Riccardo Giacoia, la vice caporedattrice Mara Martelli e tutto il personale che ho incontrato a Cosenza, per la calorosa accoglienza che mi hanno riservato, e auguro a tutti un buon lavoro!»

