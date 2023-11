Manovra. Giorgetti: possibile correzione al ribasso stima PIL 2023

(DIRE) Roma, 14 Nov. – “Se la stima preliminare relativa al terzo trimestre dovesse essere confermata, l’obiettivo di crescita per l’anno in corso contenuto nel Documento programmatico di Bilancio, lo 0,8%, potrebbe essere soggetto ad una – sia pure contenuta – correzione al ribasso. Allo stato, risulta trascurabile l’impatto sulla crescita del 2024”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio riunite in Senato. (Red/ Dire) 11:36 14-11-23