Rama: in UE diversità di vedute sul problema migranti

08:10 – Il premier albanese, Edi Rama, durante una sua intervista al Tg2 ha commentato l’accordo di collaborazione stipulato ultimamente col Governo italiano per la gestione dei flussi di migranti.

“Nessuna Guantanamo! Sarà un centro di accoglienza come previsto dalle norme UE (…) l”Albania non può offrire la soluzione ma può dare una mano e se funziona è un bene. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione“. Questo per rispondere alle accuse che vorrebbero identificare i nuovi centri di accoglienza in Albania a centri di “detenzione”.

Rama ha anche sottolineato il diverso approccio al problema immigrazione incontrollata che hanno i Paesi membri dell’Unione Europa. Il numero uno di Tirana ha ravvisato infatti l’assenza di una politica unitaria al riguardo. Infine Rama ha concluso: “Chiudere non serve a niente, ma aprire indiscriminatamente può portare a conseguenze pericolose“.

Fabrizio Pace