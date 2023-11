25 Novembre Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Bagnara Calabra (RC): concorso di pittura estemporanea aperto a tutti

Il 25 Novembre è la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere. La data del 25 Novembre non è casuale, ma vuole ricordare un brutale assassinio avvenuto nella Repubblica Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal, considerate rivoluzionarie, vennero torturate e uccise.

La violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più devastanti, con conseguenze negative per la salute fisica, psicologica, sessuale e riproduttiva delle stesse. Al fine di evitare che il problema della violenza sulle donne rimanga marginale e soprattutto per tentare di smontare stereotipi, retaggio del passato ma ancora esistenti, è necessario ricorrere alla prevenzione e alla sensibilizzazione del fenomeno. Prevenzione e sensibilizzazione che partano dal rispetto delle differenze e da una considerazione più rispettosa della figura femminile, per giungere al conseguimento della piena uguaglianza intesa come valore universale.

In questo contesto si inserisce la preziosa iniziativa posta in essere dalla Commissione parità opportunità del Comune di Bagnara, per evidenziare il tema scottante della violenza di genere mediante un concorso di pittura estemporanea aperto a tutti.

Domani potrebbe già essere troppo tardi, ecco perché bisogna agire tempestivamente, in qualunque modo, sottolinea il consigliere Garoffolo promotore dell’ evento. Il concorso si terrà il 25 Novembre 2023 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 a Bagnara Calabra presso uno spazio appositamente riservato in Piazza Matteotti e prevede l’ assegnazione di 4 premi: 1 premio 300 euro, 2 premio 200, 3 premio 150, 4 premio 100 euro.

I quadri vincitori saranno premiati nella stessa giornata durante la Conferenza che avrà luogo alle ore 17.30 a Palazzo S.Nicola. Due di essi saranno consegnati a vittime di violenza e a chi si batte giorno per giorno per aiutare queste donne.

Si invita la cittadinanza a partecipare.