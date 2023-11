Brasile: roghi nel Pantanal, emergenza ambientale

Il Brasile sta vivendo una grave crisi climatica, a causa delle alte temperature, il Governo dello Stato brasiliano di Mato Grosso ha dichiarato l’emergenza ambientale per 60 giorni. Una mossa che cerca di richiamare ad un aiuto dal Governo Federale, per avere più aiuti e per combattere contro gli incendi boschi che hanno preso il dominio nel bioma di Pantanal, la più grande zona umida del mondo.

La Protezione civile nazionale e il ministero della Difesa hanno annunciato che contribuiranno con loro rinforzi. Dovrebbero essere 100 i militari stanno monitorando in tempo reale con l’aiuto dei satelliti l’evoluzione dei roghi, duemila in soli 13 giorni.

Una squadra di vigili, divisi su 8 fronti antincendi e disposti con due aerei e un elicottero, undici imbarcazioni, autocisterne e veicoli. Nelle zone più colpite, i vigili hanno l’aiuto dell’esercito e delle popolazioni indigene (fonte: ansa.it).

