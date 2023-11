Meloni: Uno vale uno? Paghiamo ancora conseguenze messaggio devastante

(DIRE) Roma, 15 Nov. – “E poi la competenza e il merito, due valori aggiunti per la nostra Nazione. Sembra un’ovvietà ribadirlo, ma non sempre è stato così. Per anni ci è stato detto il contrario, ovvero che uno valeva uno e che la competenza non serviva a niente. Messaggi devastanti, di cui purtroppo paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo scelto di chiudere quella stagione e di lavorare per riattivare l’unico ascensore sociale di cui disponiamo: il merito.

Lo Stato deve garantire a tutti le stesse possibilità nel punto di partenza, ma spetta al singolo dimostrare quanto vale. Spetta, cioè, ad ognuno di noi decidere qual è il nostro punto di arrivo. È quella ci piace chiamare ‘rivoluzione del merito’, un cambiamento di cui abbiamo gettato le basi in questo primo anno di governo e che sarà la nostra bussola, a partire dalla scuola e dall’investimento nelle competenze”. Cosi’ la premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all’assemblea di Federmanager in corso a Roma. (Red/ Dire) 12:12 15-11-23