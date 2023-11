PA. Salvini: Tetto a stipendi è limitazione, professionisti bravi vanno pagati

(DIRE) Roma, 15 nov. – “Il tema del tetto allo stipendio è una limitazione per la Pa, lo vedo nel mio ministero. Spesso noi addestriamo e accompagniamo figure professionali eccellenti che una volta giunti a una certa soglia hanno un’offerta del competitor privato e salutano la Pa.

Abbiamo il dovere di riflettere se questo tetto non sia per la Pa più un danno che un risparmio. Se uno è bravo, va pagato in quanto bravo”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo all’assemblea nazionale di Federmanager. (Red/ Dire) 12:30 15-11-23