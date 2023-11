PIL. Gentiloni: 2024 con rilancio per l’Italia, ma limitato

(DIRE) Bruxelles, 15 Nov. – Nonostante l’evidente rallentamento dell’economia europea nel 2023, si prospetta un rilancio positivo sebbene limitato per l’Italia nel 2024, ma “la sfida è utilizzare le opportunità che abbiamo per portare l’anno prossimo l’economia europea e quella italiana a un buon livello di crescita”. Lo ha dichiarato il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto con la stampa italiana a margine della presentazione delle previsioni economiche della Commissione Ue.

“In Italia”, continua il commissario, “è dunque importante sviluppare gli obiettivi, i programmi di riforme e investimento del Pnrr che agevoleranno una significativa seppur limitata crescita”. Fondamentale, secondo Gentiloni, “seguire le regole di bilancio e una linea comune a livello europeo, attraverso un equilibrio con la proposta della Commissione e soprattutto con la cooperazione dei membri Ue riguardo le misure pianificate”. (Red/Dire) 14:39 15-11-23