Tennis. ATP Finals, per Sinner crollata quota trionfo a Torino

(DIRE) Roma, 15 nov. – Uno splendido Jannik Sinner trascina il pubblico e i consensi dei bookmaker. Alle Finals di Torino, dopo la straordinaria vittoria su Djokovic, il numero uno azzurro tornerà in campo domani contro Holger Rune. Secondo gli esperti di Planetwin365 e William Hill, Jannik parte davanti nei pronostici: il primo successo in carriera sul giovane rivale danese si gioca a 1,28 contro il 3,60 rivale. Entrambi i precedenti si sono chiusi dopo dure battaglie in tre set. Per questa sfida, però, i betting analyst prevedono una partita meno lunga: è avanti la quota Under Giochi 22.5 a 1,66 contro l’Over a 2.10. Inoltre, sembra favorito un esito in cui uno dei due prevarrà in maniera netta sull’altro: la quota ‘Entrambi vincono un set’ è offerta a 2,37 contro l’opzione contraria a 1,53.

Nel set betting prevale il 2-0 Sinner, risultato che varrebbe la qualificazione alle semifinali da primo nel girone ed è offerto a 1,80, seguito dal 2-1 a 3,75. Una vittoria di Rune per 2-0 o 2-1 paga 6,50 volte la posta. Il trionfo su Djokovic ha cambiato le carte in tavola per la vittoria finale: secondo i bookmaker, ora per Sinner c’è da inseguire solo il serbo, ancora favorito a 2,75. La quota dell’azzurro, però, si è avvicinata molto ed è scesa a 3, mentre prima di inizio torneo era fissata a più di 5. Scalzato in seconda posizione Carlos Alcaraz, ora proposto a 11. Terzo candidato al titolo è Medvedev, un cui successo paga 4,50 volte la posta. (Com/Red/ Dire) 12:24 15-11-23