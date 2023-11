UE. Fitto al Consiglio affari generali a Bruxelles

(DIRE) Roma, 15 nov. – “Oggi a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Generali che ha avuto all’ordine di giorno: il prossimo Consiglio Europeo di dicembre, il futuro dell’Ue anche in vista del processo di allargamento, i rapporti fra Ue e Regno Unito, il programma di lavoro della Commissione per il 2024, la legge elettorale europea, e un aggiornamento sullo Stato di diritto”. Così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto su facebook (Vid/ Dire) 12:09 15-11-23