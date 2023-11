USA, cittadini vogliono tregua di Israele

20:10 – Secondo un sondaggio di Reuters-Ipsos, la maggioranza dei cittadini USA afferma che Israele dovrebbe richiedere una tregua.

La maggioranza dei cittadini statunitensi ritiene che Israele intraprendere trattative e porre una tregua, come riportato dal Guardian. Il 68% degli intervistati ha concordato con l’affermazione che suggerisce che “Israele dovrebbe dichiarare una tregua e cercare di avviare negoziati“. La percentuale di coloro che ritengono che gli Stati Uniti dovrebbero sostenere Israele è scesa al 32%, rispetto al 41% registrato in precedenza, mentre il 39% è convinto che gli Stati Uniti dovrebbero agire come un mediatore neutrale. (Fonte ANSA)