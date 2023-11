Difesa. Gasparri: bene pacchetto sicurezza a sostegno popolo in divisa

(DIRE) Roma, 16 Nov. – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione odierna da parte del Consiglio dei Ministri del pacchetto sicurezza a sostegno delle donne e degli uomini in divisa. Siamo lieti che l’iniziativa decisa, anche da Forza Italia, per ottenere il confronto tra le rappresentanze del comparto ed il governo abbia portato a questo risultato tanto atteso.

Un atto dovuto per sostenere, con interventi incisivi, l’impegno di chi è sempre presente sul territorio per la sicurezza del nostro Paese e di tutti i cittadini. Questa ed altre misure a tutela delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del soccorso pubblico ci dimostrano come il governo stia lavorando nella giusta direzione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato (Com/Red/ Dire) 18:46 16-11-23