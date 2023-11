DL Proroghe. La Russa: troppi rinvii lavori, senato non è terminale altrui percorsi

Questo problema si ripete con allarmate frequenza

(DIRE) Roma, 16 Nov. – L’Aula del Senato è sospesa fino al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata dopo la richiesta del presidente della commissione Bilancio, Nicola Calandrini (FdI), di rinvio del seguito della discussione del DDL di conversione del decreto-legge ‘Proroghe’ in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali nel testo licenziato dalla Commissione Finanze.

Il programma dell’Aula “recherebbe” il seguito dell’esame, “e già il condizionale dovrebbe preoccupare”, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa prendendo la parola. La commissione bilancio, però, spiega Calandrini, “ha terminato l’istruttoria su oltre 200 emendamenti presentati per l’Aula ma siamo in attesa di avere dal MEF le ultime relazioni tecniche, quindi ho sospeso la commissione alle 12, tra qualche minuto la riprendo ma probabilmente serviranno ancora un paio d’ore di lavoro in commissione”, quindi “chiedo di spostare i termini di inizio dei lavori dell’Aula, alle 14-14.30”.

Risponde La Russa: “intanto convoco subito una capigruppo per affrontare questo problema non solo nella fase contingente” ma anche “per vedere se c’è un rimedio procedurale, ordinamentale, comportamentale perché questo problema si ripete con allarmate frequenza, e il Senato non può aspettare tempi anche doverosi e giusti, c’è da porre un rimedio perché non siamo il terminale di percorsi altrui anche quando giustificati. Sospendo la seduta e convoco la Capigruppo”. (Red/Dire) 12:37 16-11-23