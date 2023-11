Il Direttore regionale Musei Calabria, Filippo Demma direttore ad interim del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

È Filippo Demma il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Dirigente ad interim della Direzione regionale Musei Calabria dal 2021, e Direttore del Parco Archeologico di Sibari dal 2020, da mercoledì 15 novembre è alla guida del MArRC, e lo dirigerà fino alla chiusura delle procedure concorsuali di selezione del nuovo direttore.

Archeologo classico di formazione, ha studiato a Napoli, Roma e Berlino, tenendo successivamente corsi di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso le università di Roma “la Sapienza”, Cassino, Camerino e presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Ha diretto campagne e interventi di scavo archeologico in Italia centrale e meridionale ed ha partecipato a campagne di scavo e ricognizione in Francia, Turchia ed Egitto. In servizio presso il Ministero della Cultura dal 2010, ha curato la tutela archeologica della provincia di Ascoli Piceno, della Penisola Sorrentina e dei Campi Flegrei (Na); ha diretto i musei di Sora (Fr) ed Ascoli Piceno, i Parchi archeologici di Cuma e Liternum ed il Parco archeologico Sommerso di Baia (Na). Attualmente, in qualità di Dirigente presso il Ministero della Cultura, è Direttore del Parco archeologico di Sibari Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale- nonché, ad interim, della Direzione regionale Musei Calabria, ed insegna Museografia presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università Statale di Torino.

