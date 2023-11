Internazionalizzazione. Nuova sfida per le eccellenze calabresi negli USA

Si è tenuta ieri sera a Roma nella sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica l’attesa presentazione del progetto “Internazionalizzazione ed Eccellenze : valorizzazione dei prodotti calabresi sul mercato estero con focus su formazione e promozione” proposto dall’imprenditore Alessandro Crocco (Presidente Comi.it.es New York).

Idea imprenditoriale supportata in toto dalla senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi che si è spesa per dare vita all’iniziativa e concretizzarla.

Si tratta di un progetto ambizioso e di largo che respiro che potrebbe rappresentare la svolta per molte piccole e medie imprese calabresi quelle hanno voglia di raggiungere con i loro prodotti il mercato americano ma non hanno gli hanno gli strumenti necessari ed il know-how specifico, spiega la senatrice.

I prodotti delle eccellenze calabresi potrebbero infatti impattare economicamente molto di più negli Stati Uniti, dove al momento non sono bene conosciuti al grande pubblico.

Occorre, come ha sottolineato l’imprenditore Alessandro Crocco, che ormai da tempo vive e lavora a New York, un’operazione di storytelling delle aziende ed un marketing mirato al mercato di riferimento del prodotto in questione.

Insomma competenze specifiche che si vogliono offrire alle piccole imprese calabresi per aiutarle ad arrivare oltre oceano nelle condizioni migliori. L’Internazionalizzazione è una possibilità non di poco conto, in un momento in cui il mondo tende alla deglobalizzazione.

Ha “sposato” la causa anche l’Associazione Brutium, che valorizza da sempre i calabresi nel mondo, presente al tavolo con la sua Presidente Gemma Gesualdi. Incoraggianti le sue parole relative alla riuscita del progetto ben supportate da esempi specifici di imprenditori calabresi che “ce l’hanno fatta”.

Il Presidente di Confapi Calabria e Vice Presidente Confapi Nazionale, Francesco Napoli, oltre a condividere la mission di Internazionalizzazione ed Eccellenze ha “lanciato” l’idea, in supporto alla formazione proposta dall’imprenditore Crocco, di realizzare un “palestra” dedicata ai piccoli e medi imprenditori calabresi.

Lo scopo è quello di prepararli adeguatamente ad un passo così importante come internazionalizzazione e la conseguente esportazione oltre ad una giusta valorizzazione dei loro prodotti. La conferenza è stata moderata e i relatori sono stati sapientemente introdotti dalla giornalista Fabrizia Arcuri.

Fabrizio Pace