Rio de Janeiro: caldo record, quasi 60 gradi

La città di Rio de Janeiro si aggiudica un nuovo record. La metropoli ha registrato 58 gradi, la più alta dall’inizio delle registrazioni del Sistema allerta Rio nel 2014.

La misurazione è stata effettuata ieri presso la stazione di Guaratiba, a ovest della città carioca, con la colonnina di mercurio che ha toccato i 58,5 gradi.

Le temperature sembrano non volersi abbassare, nonostante un fronte fresco a San Paolo e a Rio, il termometro continua a salire.

L’Istituto nazionale di meteorologia brasiliano continua a mantenere l’allerta rossa di ‘grande pericolo’, per l’ondata di calore che da alcuni giorni sta investendo 16 Stati della Nazione, e le temperature potrebbero crescere a dopodomani.

Per via delle alte temperature, il Governo dello Stato brasiliano di Mato Grosso ha dichiarato l’emergenza ambientale per 60 giorni, per via del caldo ci sono stati più di duemila roghi nel Pantanal(fonte: ansa.it).

