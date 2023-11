Roma. Gualtieri: trasformazione Roma entrata nel vivo, 1322 cantieri aperti

(DIRE) Roma, 16 Nov. – “La trasformazione di Roma è entrata nel vivo con l’attuazione degli interventi Giubileo e Pnrr. Roma sta diventando un grande cantiere a cielo aperto con 1322 cantieri aperti”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione del Secondo rapporto alla città in corso all’Auditorium.

“Ci sono state polemiche- ha aggiunto- perché non c’è dubbio che molti di questi cantieri hanno un impatto sul traffico. Ma è una scelta che rivendico. Noi abbiano deciso di non rinviare opere indispensabili per la città”. (Red/Dire) 18:49 16-11-23