Sciopero. Urso: è controsenso, manovra segue anche indicazioni sindacati

“Rispettare diritti cittadini”

(DIRE) Pomigliano d’Arco, 16 Nov. – “Credo che tutti ovviamente abbiano il diritto di fare le loro scelte, sindacali o politiche, purché sia fatto all’interno ovviamente della legge ma nel rispetto dei diritti dei cittadini italiani. Aggiungo che in termini politici mi sembra davvero un controsenso fare uno sciopero che, tra l’altro, ha anche come motivazione la manovra economica, o comunque è fatto a fronte di una manovra economica che destina tutte le risorse a sostegno del lavoro e delle imprese”.

Così si esprime sullo sciopero generale di domani il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine di una visita nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco (Napoli). Il ministro ricorda che la manovra “segue peraltro le indicazioni delle associazioni d’impresa e dei sindacati che, insieme, chiedevano, come prima misura, come prioritaria misura, il taglio del cuneo fiscale. Questa manovra è una manovra sociale e produttiva perché indirizza tutte le risorse disponibili a sostegno del lavoro e dell’occupazione e alle imprese per incentivare la strada dell’innovazione”. (Red/Dire) 12:38 16-11-23