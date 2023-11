USA, Concetto spaziale di Fontana venduto a 20,6 milioni di dollari

21:10 – Sotheby’s ha recentemente venduto un raro Concetto Spaziale di Lucio Fontana a New York per 20,6 milioni di dollari. La vendita ha stabilito uno dei prezzi più alti mai pagati per l’artista ed ha segnato un nuovo record per un’opera della serie dipinta in bianco.

Il quadro inizialmente, era stimato tra 18 e 22 milioni di dollari. L’opera, già all’asta nel 2000, è stata poi venduta a poco più di 708 mila dollari. Il dipinto fa parte della serie La Fine di Dio e rappresenta una delle cinque opere dipinte in bianco. Le altre fanno tutte parte di collezioni private.

Questo evento segna il ritorno sul mercato dopo cinque anni per un Concetto Spaziale La fine di Dio e la prima volta dal 2004 per una versione bianca.

Claudia Dwek di Sotheby’s ha sottolineato l’importanza dell’opera, definendola un capolavoro fondamentale per i collezionisti di Fontana. L’artista realizzò la serie tra il 1963 e il 1964, ispirato dai progressi scientifici e dall’esplorazione spaziale di quegli anni. (Fonte ANSA)