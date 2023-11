Carne coltivata: Fiesa Confesercenti, bene ddl, priorità è tutela del consumatore e filiera italiana

“Ribadiamo la ferma contrarietà all’introduzione sulle nostre tavole di alimenti prodotti artificialmente, e per questo plaudiamo al disegno di legge approvato in via definitiva dalla Camera. I cibi sintetici mettono in discussione la stessa dieta mediterranea e l’intera filiera agroalimentare italiana”.

Così Fiesa Confesercenti in una nota.

“La priorità è e deve essere la tutela del consumatore e della filiera. La carne coltivata, invece, si inserisce in un processo che mira a stravolgere il consumo alimentare e metterebbe a rischio il patrimonio agroalimentare italiano”.

“Bene hanno fatto Governo e Parlamento: non possiamo accettare regole che penalizzano l’Italia, i produttori e le piccole imprese, andando contro le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche che hanno fatto grande il nome del nostro Paese nel mondo”.

