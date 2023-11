Chocoland, la Fiera del Cioccolato Artigianale in Piazza Municipio a Napoli

Presentato il Presepe di cioccolato del maestro Antonio Vanacore. Lopa: Cioccolato, va garantita la trasparenza della filiera e la tracciabilità del prodotto

Napoli è tornata ad ospitare il fitto cartellone di appuntamenti di Chocoland, una delle più importanti fiere artigianali del cioccolato del Mezzogiorno, organizzata da Luigi De Simone e Luca De Rosa dell’Associazione D2Eventi. Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione di Chocoland Napoli propone, oltre a tantissimi stand con aziende provenienti da tutta Italia, anche presentazioni, intrattenimento e show cooking. Momento magico la presentazione del Presepe di cioccolato del Maestro Pasticciere, Antonio Vanacore.

Per Rosario LOPA, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, dobbiamo celebrare e promuovere il Cioccolato artigianale attraverso l’evento che valorizza l’elevata qualità artigianale del cioccolato, favorendone la diffusione e la conoscenza al grande pubblico attraverso la tutela del consumatore garantendo la tracciabilità della materia prima agricola al prodotto finito, perché se non c’è un rapporto chiaro e tracciabile tra materia prima agricola e prodotto alimentare non c’è buona alimentazione. La produzione di Cioccolato e le relative metodiche di produzione come valore identitario della Nazione.