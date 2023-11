F1. Sainz rompe la Ferrari sul tombino, e la FIA lo punisce

Per aver cambiato batteria danneggiata in pista meno 10 posizioni in griglia

(DIRE) Roma, 17 Nov. – Il danno e la beffa. Carlos Sainz ha rotto il fondo della sua Ferrari a causa di un tombino saltato sulla pista di Las Vegas, e sarà penalizzato perché dovranno cambiare alcune componenti, tra cui la batteria già alla terza unità. Il regolamento Fia infatti non prevede attenuanti, e quindi ecco una penalità di dieci posizioni in griglia di partenza.

La Ferrari aveva ovviamente chiesto di non applicare sanzioni viste le circostanze, e potrà fare ricorso. Gli steward – si legge nel comunicato della Fia – "sottolineano che se avessero l'autorità di concedere una deroga in ciò che considerano in questo caso in circostanze attenuanti, insolite e sfortunate, lo avrebbero fatto, comunque le normative non consentono tale azione".