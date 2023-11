Giappone. A Ottobre turisti oltre livello pre-pandemia

(DIRE) Tokyo, 17 nov. – Il numero di visitatori stranieri in Giappone nel mese di ottobre ha superato per la prima volta il livello pre-pandemia, secondo i dati diffusi dall’Ente nazionale del turismo giapponese. In base alle stime dall’Ente, sono stati circa 2.516.500 i cittadini stranieri che hanno visitato il paese durante il mese in esame, in aumento dello 0,8% rispetto a ottobre 2019, prima della diffusione del coronavirus, e oltre il quintuplo rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I risultati eccellenti del settore turistico, secondo quanto osservato dall’Ente, sarebbero da ricondurre, oltre alla completa revoca delle restrizioni imposte dalle autorità per contenere la pandemia, anche alla forte svalutazione dello yen rispetto alle principali valute straniere. Il numero totale di visitatori stranieri in Giappone nel periodo da inizio 2023 è stato finora di 19.891.100, ovvero il 73,9% del livello pre-pandemia. (Red/Dire) 10:12 17-11-23