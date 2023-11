Giustizia, Potenti (Lega): Governo impegnato contro taglio tribunali

“Iniziate in Commissione Giustizia al Senato le audizioni sulla geografia giudiziaria in ordine alle proposte di legge sottoposte al Parlamento dalle Regioni. Preliminarmente, le rassicuranti parole del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari hanno anticipato le audizioni delle Regioni, confermando la volontà del Governo a procedere con un provvedimento per risolvere le criticità derivanti dal noto taglio dei tribunali e degli altri uffici giudiziari operato nel 2012.

Ormai note anche le emergenze emerse dalle audizioni delle regioni Toscana, Puglia, Campania ed Abruzzo con il problema delle tre sezioni distaccate insulari ed altre situazioni come Sala Consilina per la Campania, il caso Lucera per la Puglia, la sede giudiziaria, appunto, di Portoferraio e la proposta di un presidio giudiziario ad Empoli per la Toscana. Il Governo ha anche voluto precisare che eventuali proroghe di termini delle sedi a rischio saranno medio tempo garantite con apposito provvedimento”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della II Commissione Giustizia.

Comunicato Stampa